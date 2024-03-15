Adana Demirspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, cumartesi günü saat 20.30'da Sivasspor'la Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ADANA
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
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