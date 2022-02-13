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Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika

Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

13.02.2022 09:09
Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor'da, sakatlığı bulunan Simon Deli siyah-beyazlı takım karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
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