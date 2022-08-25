Montella'dan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Montella'dan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki

25.08.2022 15:03
Montella'dan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçında hakem hatalarının olduğunu belirterek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen bu hataların görülmediğini söyledi.

Adana Demir spor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçında hakem hatalarının olduğunu belirterek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen bu hataların görülmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 4'üncü hafta karşılaşmasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularını Fenerbahçe karşısındaki mücadelesinden dolayı tebrik ettiğini belirtti.

"BİZE ZORLUK YAŞATIYOR"Maçtaki hakem yönetiminden memnun olmadığını dile getiren Montella, "Sadece bir kez olduğunda belki sinirlenebilirsiniz ancak futbolda böyle şeyler var. VAR sisteminin olduğu bir ortamda böyle şeyleri nasıl göremediğimizi anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela Szalai'nin pozisyonunda farklı bir spor branşından gelen hareket ve dolayısıyla bir faul vardı. Hiçbir şekilde ciddiye alınmadı ve bu bize zorluk yaşatıyor. Bu konu üzerinde pek fazla tartışmaya gerek yok" dedi."KALECİ, TOPU 20 SANİYEDEN FAZLA TUTTU"Montella, Fenerbahçe maçında kalecinin topu oyuna geç soktuğunu belirterek, "FIFA'nın yürürlüğe koyduğu kurallar dahilinde kaleciler, topu eline aldığında 6 saniye kuralı vardır. Bazen bu süre 7-8 saniye olur, bunu anlayışla karşılarız. Ama rakip kaleci birçok pozisyonda topu 20 saniyeden fazla elinde tuttu. O durumda aslında çift vuruş verilmesi gerekiyor ceza sahası içinde. Bunu hiç görmedik ve bu tarz şeyleri anlayamıyorum" diye konuştu."HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"Hedeflerinin, yeni futbolcuları olmasına rağmen; ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydeden Montella, "Cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçı, aslında bize birçok sorunun yanıtını verecektir. Çünkü üç maçını iyi bir şekilde tamamlamış, kolektif anlamda savunma yapabilen bir rakibe karşı oynayacağız. Biz çalışıp hazırlanacağız, adım adım ilerleyerek, kendi hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.Teknik direktör Montella'nın açıklamalarından ardından antrenman, futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma ve pas antrenmanının ardından, Ümraniyespor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Montella'dan 'VAR' tepkisi Montella'dan 'VAR' tepkisi Vincenzo Montella, Fenerbahçe karşısındaki oyundan memnun Açıklaması Vincenzo Montella, Fenerbahçe karşısındaki oyundan memnun Açıklaması
Kaynak: DHA

Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'dan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:17:59. #1.12#
SON DAKİKA: Montella'dan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement