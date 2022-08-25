Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor , 4'üncü hafta karşılaşmasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularını Fenerbahçe karşısındaki mücadelesinden dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Adana Demir spor Teknik Direktörü Vincenzo Montella , Fenerbahçe maçında hakem hatalarının olduğunu belirterek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen bu hataların görülmediğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Montella'dan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki - Son Dakika

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