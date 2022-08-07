Vincenzo Montella: "Futbolcularıma teşekkür ediyorum" - Son Dakika
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Vincenzo Montella: "Futbolcularıma teşekkür ediyorum"

07.08.2022 22:46
Vincenzo Montella: "Futbolcularıma teşekkür ediyorum"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Giresunspor maçının ardından, "Bu galibiyeti bizlere armağan eden oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Giresunspor maçının ardından, "Bu galibiyeti bizlere armağan eden oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olan Adana Demirspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu. Montella, "Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar kalabalık bir şekilde geldikleri için. Futbolcularıma da teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir galibiyeti bizlere armağan ettikleri için. Hala ligin başındayız. O yüzden geliştirmemiz gereken çok farklı noktalar var. Bizim sahada görmek istediğimiz detaylar var. Özellikle topun yönetiminde biraz daha ileri gidebilirdik. Daha iyi bir şekilde topa sahip olabilirdik diye düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı mesafeler de açıldıkça daha fazla kendi kalecimizi konuşturabilirdik ama ligin başında olduğumuz için bunu geliştirmek için hayli zamanımız var. O yüzden bu konuda çok çalışacağız." - GİRESUN

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Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından
Kaynak: İHA

Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Montella: 'Futbolcularıma teşekkür ediyorum' - Son Dakika

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