Cluj'u elerse gruplara kalması işten bile değil! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Cluj'u elerse gruplara kalması işten bile değil! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

24.07.2023 16:39

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Cluj'u elemesi durumunda 3. eleme turunda Osijek/ZTE galibiyle karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

Temsilcimiz Adana Demirspor, turu geçmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek-Zalaegerszegi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

RAKİP OSIJEK-ZTE GALİBİ OLACAK

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Cluj'u elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Osijek/ ZTE galibi olacak.

İşte eşleşmeler;

  • Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü
  • Fenerbahçe/Zimbru - Differdange/ Maribor
  • Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek/ ZTE

3. ÖN ELEME TURU AĞUSTOS'TA

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

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Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cluj'u elerse gruplara kalması işten bile değil! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cluj'u elerse gruplara kalması işten bile değil! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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