Temsilcimiz Adana Demirspor, turu geçmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek-Zalaegerszegi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Cluj'u elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Osijek/ ZTE galibi olacak.
İşte eşleşmeler;
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.
Son Dakika › Spor › Cluj'u elerse gruplara kalması işten bile değil! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika