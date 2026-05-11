Adana Demirspor\'un Borçları 22 Milyon Avroya İndi

Trendyol 1. Lig'den düşen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, kulübün borçlarına ilişkin, "Anlaştığımız ve daha sonra protokol yaptığımız dosyalarla borcu 21,5-22 milyon avroya kadar indirdik." dedi.

Zeybek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, kulübün içinde bulunduğu ağır tablodan çıkması için büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Çalışmaların kişisel beklenti gözetmeden yürütüldüğünü ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:

"Kulübümüzün kapalı elektrikleri için yaklaşık 1,5 milyon lira, futbolcu ve personel maaşları için yaklaşık 5,2 milyon lira kaynak sağlanmıştır. Takımımızın lig maratonuna devam edebilmesi adına iç saha ve deplasman organizasyon giderleri için yaklaşık 6,5 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Tesisimizin aylık sabit giderleri de yönetimimiz ve taraftar gruplarımız tarafından bağış usulüyle karşılanmıştır. Ayrıca eski teknik ekip, futbolcular ve alacaklı firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 18 milyon liralık borç yükü kulübümüzün üzerinden kaldırılmıştır."

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Zeybek, alacaklı futbolcularla kulüp lehine protokoller yapıldığını anlattı.

"Bu şehir kenetlendiği zaman neleri başarabileceğini geçmişte defalarca göstermiştir"

Kentteki tüm kurumlardan mücadelelerine destek isteyen Zeybek, şu değerlendirmede bulundu:

"Adana Demirspor'un mevcut borç yükü, doğru yönetim ve şehrin vereceği ortak destekle aşılamayacak yük değildir. Bu şehir kenetlendiği zaman neleri başarabileceğini geçmişte defalarca göstermiştir. Yeter ki herkes bu mücadelede sorumluluk alsın, bu armaya sahip çıksın ve Adana Demirspor'un yalnız olmadığını hissettirsin."

Zeybek, kulübü yaşatmak için bir arada olduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar yapılan tüm mücadele, tamamen taraftarların fedakarlığı ve desteğiyle yürütülmüştür. Bugünden sonra bu mücadeleyi sürdürebilmek için şehrimizin tüm dinamiklerinin bu sürece kayıtsız kalmaması gerekmektedir." diye konuştu.

"3,5-4 milyon avroya yakın borcu kapattık"

Göreve geldiklerinde kulübün 25 milyon avro civarı borcu olduğunu dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Anlaştığımız ve daha sonra protokol yaptığımız dosyalarla borcu 21,5-22 milyon avroya kadar indirdik. Yani 3,5-4 milyon avroya yakın borcu kapatmış olduk. Diğer alacaklarımız da fedakarlık yaparlarsa bu olay daha rahat aşılır diye düşünüyorum. Tabii bunu da yapabilmek için paraya ihtiyacımız var. Bu para; kampanya, yatırımcı ve yeni bir yönetimde olur. Bu paralar ödenmeyecek paralar değil. Biz zaten borçları en aza indirmeye çalışıyoruz. Avukatlarımız şu an hala görüşmelerde. Örnek olarak borcu 7-8 milyon avroya indirecek şekilde anlaşma sağladıktan sonra bu borçları hep beraber kapatırız diye düşünüyorum."

Trendyol 1. Lig'i -57 puanla son sırada tamamlayan Adana Demirspor, küme düşmüştü.