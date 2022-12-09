Adana Demirspor'un milli stoperi İstanbul devine imzayı atıyor! Transferi takım arkadaşı duyurdu - Son Dakika
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Adana Demirspor'un milli stoperi İstanbul devine imzayı atıyor! Transferi takım arkadaşı duyurdu

09.12.2022 22:25

Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın, Fenerbahçe'ye imza atıyor. Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir, "Samet'in transferi söz konusu. İnşallah hakkında hayırlısı olur" sözleriyle transferin duyurusunu yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin gündemindeki Samet Akaydın'ın transferini Ertaç, duyurmuş oldu.

"TRANSFERI SÖZ KONUSU"

33 yaşındaki file bekçisi adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydın'ın durumunun sorulması üzerine, "Savunma ile iletişimimiz bu zamana kadar gayet güzeldi. Samet'in bir transferi söz konusu. İnşallah onun hakkında hayırlısı olur, güzel işler olur. Hem kulübümüz hem de Samet hakkında hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

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"TAYYİP TALHA DA BEŞİKTAŞ'A GİTTİ"

Takım olarak güzel işler yaptıklarını söyleyen Ertaç Özbir, "Çocuklar da gerçekten bazı şeyleri hak etti. Tayyip Talha da Beşiktaş'a gitti. Güzel işlere imza attık hep beraber. Bir şeyleri başarmak için beraber hareket ettik. Aynı anda aynı şeyleri düşündük. Aynı şeyleri yaptığımızda da göze batan ve hoş futbolla, iki kardeşimizi yollama gayretindeydik. Tayyip Talha gitti, inşallah bu sene de Samet'in senesi olur" ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor, Samet Akaydın, Ertaç Özbir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'un milli stoperi İstanbul devine imzayı atıyor! Transferi takım arkadaşı duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor'un milli stoperi İstanbul devine imzayı atıyor! Transferi takım arkadaşı duyurdu - Son Dakika
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