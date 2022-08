Badou Ndiaye: "Adana Demirspor özel bir kulüp"

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Badou Ndiaye ve Ertaç Özbir açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Badou Ndiaye ve Ertaç Özbir antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Lige iyi başladıklarını aktaran Badou Ndiaye, "Yendiğimiz sürece tabii ki hiçbir problem yok. Son iki hafta aldığımız sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Ama aynı zaman hala iştahlıyız, her maçta bunu yapmak ve kazanmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece de herhangi bir sorun olmayacak" dedi.

"Oyuncular ve kulüptekiler bize yardımcı oluyor"

Adana Demirspor'un özel bir kulüp olduğunu vurgulayan Badou Ndiaye, "Geçen senede burada olan oyuncular bize çok yardımcı oluyor. Bir an önce adapte olmamızın için çok yarımda bulunuyorlar, sadece oyuncular değil kulüpteki herkes bizim bir an önce buraya uyum sağlamamız için elinden geleni yapıyor. Güzel şehir Adana'yı da öğreniyoruz. Allah'a şükür Türkiye'de çok iyi takımlarda oynama fırsatı yakaladım. Ama Adana Demirspor için şunu söyleyebilirim gerçekten özel bir kulüp. Burada umarım her şey sonuna kadar istediğimiz şekilde ilerler" diye konuştu.

"Coşkulu taraftarla karşılaştık"

Çok coşkulu bir taraftar grubuyla karşılaştıklarını dile getiren Badou Ndiaye, "Bundan çok keyif aldım, umarım bütün sene boyunca bu şekilde devam eder. Devam edeceğine de inanıyorum, devam ettiği sürece biz de onlara teşekkür olarak galibiyetleri hediye edeceğiz" ifadelerini aktardı.

"Takımda olumlu bir hava var"

Adana Demirspor'un yeni file bekçisi Ertaç Özbir ise, "Takımda çok güzel ve olumlu bir hava var. Yeni transferler geldi. Adaptasyonu kısa sürede halletmeye çalıştık. Bunda bir nebze de olsa başarılı olduk. İyi de gidiyoruz şu an. Lige başlamak açısından puan ve puanlar almak önemliydi. Şu an gayet güzel başladık" dedi.

"Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim"

Transfer süreciyle ilgilinde konuşan Ertaç, "Murat başkanımız sağ olsun, teklifi sunduğunda hiç düşünmeden bu teklifi kabul ettim. Kabul etmek zorundaydım, boynumuzun borcuydu. Çok mutluyum, taraftarlarımızın, bu camianın önünde o teri akıtmaktan dolayı çok mutlu olacağım" sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncelerini aktaran file bekçisi, "Büyük takım deplasmanları özellikle 4 büyükler, onları orada yaşatacakları zorluklar her takım için önemlidir. Orada bizim için ayrı bir heyecan olacak. Biz kendi oyunumuzu kendi karakterimizi sahaya yansıttığımız sürece puan ve puanlarla döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA