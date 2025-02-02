Adana Demirspor ve Kasımpaşa Berabere - Son Dakika
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Adana Demirspor ve Kasımpaşa Berabere

Adana Demirspor ve Kasımpaşa Berabere

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı 1-1 berabere sona erdi, goller ilk yarıda atıldı.

02.02.2025 14:46
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 26 Manev), Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Alioui, Ali Yavuz Kol, Aimbetov

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Piatkowski, Aytaç Kara, Hajradinovic, Barak, Cafu, Brekalo, Fall

Goller: Dk. 13 Tolga Kalender (Adana Demirspor), Dk. 16 Fall (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 36 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 36 Barak (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Adana Demirspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

6. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Alioui'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Alioui topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında topa yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu : 1-0

16. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanattaki Hajradinovic'in arka direğe ortasında Winck topu içeri çevirdi, Fall'ın altıpasta yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

39. dakikada Semih Güler'in savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor ve Kasımpaşa Berabere - Son Dakika

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