Adana Demirspor ve Kayserispor Maçında Saha Karıştı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana'da oynanan Adana Demirspor ve Kayserispor maçı sonrasında saha karıştı. Bir taraftar saha kenarına inerken polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Taraftarları teknik heyet sakinleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Kayserispor ile berabere kaldı. Bitiş düdüğünün ardından Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirsporlu bir taraftar ile tartıştı. Tartışmanın üzerine bir taraftar tribünden saha kenarına atlarken polis ekipleri şahsı saha dışına çıkardı.
Bu sırada Kayserispor taraftarları da Adana Demirspor taraftarlarına küfürlü slogan atınca tribünler bir anda karıştı ve iki takımın taraftarları sahaya su şişesi ve meşale attı. Bunun üzerine Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz ve teknik heyetler taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. - ADANA
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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