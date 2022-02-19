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Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika

Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

19.02.2022 10:22
Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 41 puanı bulunan mavi-lacivertliler, 35 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde kart cezalısı Mario Balotelli, Gaziantep ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor, ligin 7. haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 4-0 yenmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika Spor


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