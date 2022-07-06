Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

06.07.2022 09:54

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'ndaki bir otelde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunan Adana ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Adana ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 Temmuz Cuma günü kamp yaptığı otelin sahasında Gaziantep FK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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