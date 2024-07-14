Adana Demirspor, yeni sezon öncesi kamp planlarını değiştirdi - Son Dakika
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Adana Demirspor, yeni sezon öncesi kamp planlarını değiştirdi

Adana Demirspor, yeni sezon öncesi planladığı İtalya kampını vize aksaklıkları nedeniyle gerçekleştiremeyecek. Bunun üzerine takım, ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürecek.

14.07.2024 19:47
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarını da Bolu'da gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 2. etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için iki sezon önce olduğu gibi İtalya'nın Roccaraso bölgesine gideceğinin daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Gelinen gün itibarıyla ortaya çıkan vize aksaklıkları dolayısıyla İtalya kampının gerçekleşemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya Konsolosluğu tüm gerekli evraklarımızı hazırlamamıza, kamp organizatörlerinden ve Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen vize müzakerelerini geç başlatmıştır. Bunun ardından Dışişleri Bakanlığımız, daha önce kulübümüzde görev alan ve şu anda A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefonları ve maillerinin ardından şu an Bolu'da kamp yapan takımımızın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istenmiştir. Bunun ardından teknik direktörümüz Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda, A takım kamp programımızın sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu'da devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA

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