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Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a penaltılarla elendi - Son Dakika
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Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a penaltılarla elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adana Demirspor, evinde ağırladığı 24Erzincanspor'a seri penaltı atışlarında yenilerek kupaya veda etti. Maç sonrası açıklama yapan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, hakem hatalarına dikkat çekerek, rakibini tebrik ettiklerini söyledi.

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda 24Erzincanspor\'a penaltılarla elendi
17.01.2024 - 22:38,  Güncelleme: 22:42
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda evinde ağırladığı 24Erzincanspor'a seri penaltı atışlarında yenilen Adana Demirspor'da Teknik Sorumlu Cengiz Hoşfikirer, "İki yan hakem de bir defa koşarken pozisyon hatası yapıyor, bir hakem 100 metre yarışmacısı gibi kafası öne eğip koşmaz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Y. Adana Demirspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta seri penaltı atışları sonucunda 24Erzincanspor'a 7-6 mağlup olarak kupaya veda etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, "Genellikle bir arada az oynamanın vermiş olduğu bir uyumsuzluk yaşadılar. Talihsiz bir gol yedik. Golün arkasına attığımız bir gol var. Net gol, çünkü tekrarından da baktık ofsayt falan yok. Ayrıca bir penaltı pozisyonumuz vardı. O da es geçildi. Şunu söylemek istiyorum. Ben uzun yıllar futbolun içerisinde olan biriyim. İki yan hakem bir defa koşarken pozisyon hatası yapıyorlar. Bir hakem 100 metre yarışmacısı gibi kafasını öne eğip koşmaz. Hakem koşarken sahayı görür. 3 tane ofsayt kaçırdı. Allah'tan bir şey olmadı. Penaltılara uzayan maç bizim aleyhimize oldu. Tebrik etmekten başka ya çaremiz yok. Tebrik ediyoruz rakibimizi" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA
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