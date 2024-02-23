Adana Demirsporlu Samet Güdük'ün oğluna anlamlı hediye - Son Dakika
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Spor

Adana Demirsporlu Samet Güdük'ün oğluna anlamlı hediye

Adana Demirsporlu Samet Güdük\'ün oğluna anlamlı hediye

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, oğlu Demir'e Demirspor tarafından özel bir hediye verildi.

23.02.2024 12:20  Güncelleme: 12:23
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Adana'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili fanatik Adana Demirsporlu Samet Güdük'ün oğluna takımından anlamlı hediye.

Geçtiğimiz günlerde yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve fanatik Adana Demirspor taraftarı olan Güdük'ün oğlunu Demirspor taraftarı unutmadı. Fanatik Adana Demirsporlu olduğu için oğlunun ismini de Demir koyan Güdük'ü taraftarlar yalnız bırakmadı. Demir Güdük'ü takım antrenmanına misafir eden mavi - lacivertli ekip antrenmandan sonra Demir Güdük'le fotoğraf çektirip forma imzaladı. Mavi - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili ve Adana Demirspor taraftarı Samet Güdük'ün değerli oğlu Demir'i antrenmanımızda misafir ettik" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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