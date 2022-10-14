Adana haber... Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika
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Adana haber... Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

14.10.2022 10:04
Adana haber... Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Adana haberleri: Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde topladığı 18 puan ve averajla lider durumda bulunan Akdeniz ekibi, 13 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı maçların ilkinde 0-0 berabere kalmış, ikinci karşılaşmada rakibine 4-0 mağlup olmuştu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana haber... Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana haber... Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika
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