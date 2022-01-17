Adana İdman Yurdu liderliği kaybetti

Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu takımlarından Adana İdman Yurdu, Karagümrük maçında aldığı beraberlikle liderliği kaybetti.

Geçtiğimiz 5 haftada 5 galibiyet alarak ligde zirveye oturan Adana İdman Yurdu, İstanbul'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç sonrası Gaziantep temsilcisi ALG Spor Kulübü'nün ardından 2. sırayı aldı. İki takımda 5 galibiyet 1 beraberlik aldı fakat Gaziantep temsilcisi averajla liderliği aldı. Adana İdman Yurdu hafta sonu kendi sahasında yine zirvenin önemli takipçilerinden lig üçüncüsü Hakkari Gücü ile oynayacak. Karşılaşma, 23 Ocak Pazar Günü Muharrem Gülergin Stadı'nda oynanacak. - ADANA