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Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda birinciler Kenya'dan - Son Dakika
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Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda birinciler Kenya'dan

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü anısına düzenlenen 14'üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde birincilik James Kipkogei Kipkoech (Kenya)'in, kadınlarda ise birincilik Ruth Jebet (Kenya)'in oldu. 10 kilometre Halk Koşusu'nda ise erkeklerde birincilik İbrahim Karateker'in, kadınlarda ise birincilik Şevval Özdoğan'ın oldu.

Adana Kurtuluş Yarı Maratonu\'nda birinciler Kenya\'dan
07.01.2024 - 14:27,
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BİRİNCİLER KENYA'DAN

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü anısına düzenlenen 14'üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maraton Erkeklerde 1'inci James Kipkogei Kipkoech (Kenya), 2'nci Laban Kipkemboi (Kenya), 3'üncü Ersin Tekal (Türkiye) oldu. Yarı Maraton Kadınlarda ise 1'inciliği Ruth Jebet (Kenya), 2'nciliği Derya Kunur (Türkiye), 3'üncülüğü ise Sabah Es Sequally (Fas) elde etti.

10 kilometre Halk Koşusu Erkeklerde 1'inci İbrahim Karateker, 2'nci Yavuz Ağralı, 3'üncü Selim Seven olurken, kadınlarda ise 1'inci Şevval Özdoğan, 2'nci Ezgi Kaya, 3'üncü Berfin Kaya oldu.

Kaynak: DHA
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