Adana\'nın Kurtuluşu İçin Satranç Turnuvası Düzenlendi

Spor

Adana'nın kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla düzenlenen 5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası, Seyhan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi ve yoğun bir ilgi gördü.

Seyhan Belediyesi Çırçır Sanat Merkezi, Adana'nın Kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla düzenlenen 5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına ev sahipliği yaptı. Adana Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleşen turnuvaya, 19 farklı ilden 300'ü aşkın sporcu katıldı. Turnuvanın açılış hamlesini Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin yaptı.

"Destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum"

Adana'nın Kurtuluşu nedeniyle düzenlenen 5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına ev sahipliği yapmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Satranç, el ile değil akıl ile oynanan, analitik düşünceyi geliştiren bir zeka ve strateji oyunudur. Çocuklarımızı, gençlerimizi erken yaşlarda böyle sporlara teşvik edip desteklemek, onlar için fırsat oluşturmak çok önemli. Özellikle şiddetin ve bağımlılığın arttığı ilçemizde, gençleri bu kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora daha çok destek vermeli ve bu tür etkinlikleri geliştirmeliyiz. Bu anlamda Türkiye Satranç Federasyonu ve il temsilciliğine, çocuklarını destekleyerek buralara getiren sevgili anne ve babalara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Mehmet Emin Güzelsoy adını yaşatacağız"

Turnuvaya katılan sporculara, satranç sporunun Adana'da bugünkü noktaya gelmesinin mimarı olan Mehmet Emin Güzelsoy ile ilgili bilgiler aktaran Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Güzelsoy adına turnuvalar düzenleyip satrancın daha çok yaygınlaşmasına destek olacaklarını sözlerine ekledi. Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu ve katılımcılar da, turnuva nedeni ile Başkan Tekin'e teşekkür ettiler.

İki gün süren 5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası kupa töreni ile sonlandı. 8 yaş ve altı Ateş Batı Demir,10 yaş ve altı Kerem Özkan, B kategorisinde Yusuf Ziya Baysal, A kategorisinde ise Mehmet Hamurcu birinci oldu. Elis Deniz, Elif Eylül Sarıgül, Çolak Nesli ve Duru Aksoy, en iyi kadın ödülü kazandı. En iyi engelli kategorisinde ise Onur Karadoğan, En İyi 50 yaş üzeri kategorisinde ise Angı Eyüp ve Sezen Nuh ödül aldı. - ADANA