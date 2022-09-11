Adana spor haberleri | Trabzonspor, Adana'ya gitti - Son Dakika
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Adana spor haberleri | Trabzonspor, Adana'ya gitti

11.09.2022 17:05
Adana spor haberleri | Trabzonspor, Adana'ya gitti

Adana gelişmesine göre Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik antrenmanı yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Adana deplasmanına hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı ile Djaniny Semedo kafileden çıkarıldı. Sakatlıktan çıkan takım kaptanı Uğurcan Çakır ile genç oyunculardan Emrehan Gedikli ise Adana Demirspor kafilesinde yer aldı.Trabzonspor'un Adana Demirspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Jeap Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Naci Ünüvar, Mahmoud Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Emrehan Gedikli.


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Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Trabzonspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana spor haberleri | Trabzonspor, Adana'ya gitti - Son Dakika

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