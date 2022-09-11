Adana spor haberleri | Trabzonspor, Adana'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik antrenmanı yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.30'da Türk Hava Yolları 'na ait özel uçakla Adana deplasmanına hareket etti.

Kaynak: DHA

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