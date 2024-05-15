Adana ve Hatay'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Adana ve Hatay'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

Adana ve Hatay\'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

Adana ve Hatay'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşlere sporcular, öğrenciler ve izciler katıldı. Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'ndan Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen katılımcılar, burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ve Dörtyol ilçesinde de benzer etkinlikler düzenlendi. Gençlik Haftası kapsamında öğrencilerin şiirler okuduğu programlarda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

15.05.2024 11:35
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Adana ve Hatay'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, sporcular, öğrenciler ve izcilerden oluşan katılımcılar, ellerinde pankartlar ve Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'ndan Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende, Çintimar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri yürüyüşle başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, sporcu ve öğrenciler, kaymakamlık binası önünden Atatürk Bulvarı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende, Gündel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Dörtyol ilçesinde de etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda öğrenciler şiirler okudu.

Kaynak: AA

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