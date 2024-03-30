Adanalı kebapçıdan Y. Adana Demirspor ve Hatayspor'a 31 metrelik boru kebabı ikramı - Son Dakika
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Adanalı kebapçıdan Y. Adana Demirspor ve Hatayspor'a 31 metrelik boru kebabı ikramı

Adanalı kebapçıdan Y. Adana Demirspor ve Hatayspor\'a 31 metrelik boru kebabı ikramı

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Y. Adana Demirspor ve Hatayspor arasında oynanan hazırlık maçı sonrası 31 metrelik boru kebabı yaparak her iki kulübe de ikram etti. Teknik direktörler Volkan Demirel ve Hikmet Karaman da Aydın'a teşekkür etti.

30.03.2024 11:40  Güncelleme: 11:43
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Adanalı kebapçı, Y. Adana Demirspor ve Hatayspor arasında oynanan hazırlık maçı sonrası 31 metrelik boru kebabı yapıp iki kulübe de ikram etti.

Y. Adana Demirspor, geçtiğimiz gün Hatayspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Maç sonu Adanalı kebapçı Yaşar Aydın'ın, Adana Demirspor'un tesislerine giderek boru kebap yapması ise takımlar için ayrıca sürpriz oldu. Aydın, Hatay plakası olan 31 metrelik boru kebap pişirerek sunumunu yaptı. Ardından kebap, her iki takımın futbolcularına da ikram edildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da Yaşar Aydın'a teşekkürlerini iletti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanalı kebapçıdan Y. Adana Demirspor ve Hatayspor'a 31 metrelik boru kebabı ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adanalı kebapçıdan Y. Adana Demirspor ve Hatayspor'a 31 metrelik boru kebabı ikramı - Son Dakika
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