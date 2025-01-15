Adanaspor 3 Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
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Adanaspor 3 Yeni Transferle Güçlendi

Adanaspor 3 Yeni Transferle Güçlendi

Adanaspor, sezon sonuna kadar 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Hedef ligde kalmak ve başarı.

15.01.2025 19:48
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, futbolcular Orkan Çınar, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Can Esendemir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, bir iş merkezinde düzenlenen törende, dün 4 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını anımsattı.

Bugün de 3 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirten Pütün, "3 yeni arkadaşımız inşallah Adanaspor'a katkı sağlayıp, takımın istenilen yere gelmesi için çaba gösterecek. Hepsine hayırlı olsun. Adanaspor ve Adana halkı için başarılar diliyorum kendilerine." diye konuştu.

Hasan Hatipoğlu da transferin her iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek, "Sahamızda 10 maç oynayacağız. 10 maç demek taraftarımıza ihtiyacımız var demektir. İçerideki 10 maçı kazandığımız zaman bu takım her türlü ligde kalacaktır. Puan durumları birbirine çok yakın. Play-off neden olmasın, hedefi yüksek tutalım. İnşallah ligi yakışan yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Can Esendemir ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah ikinci yarıya iyi başlayıp, iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Hepimiz buna inanıyoruz, inşallah bunu gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Orkan Çınar da takımın ligde kalmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Adanaspor'u daha güzel yerlere taşımak istiyoruz. Özellikle hepimiz bunun için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından oyuncularla sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adanaspor 3 Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika

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