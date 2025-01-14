Adanaspor 4 Yeni Transferle Güçleniyor

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- Adanaspor'dan 4 yeni transferi için toplu imza töreni

ADANA - Adanaspor'da 4 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi.

Trendyol 1. Lig'te 15 puanla 19. sırada yer alan Adanaspor, kaleci Nurullah Aslan, forvet Sokol Çikalleshi, kanat oyuncusu Andrei Ivan ve orta saha oyuncusu Endri Çekiçi ile anlaştı. Turuncu-beyazlı kulüp, 4 yeni transferi için toplu imza töreni düzenlendi.

İmza töreni sırasında konuşan Adanaspor'un 2. Başkanı Levent Pütün, transfer sezonuna hızlı başladıklarını belirterek, "İnşallah Adanaspor'umuzu en iyi seviyelere getirmek için daha çok çalışıp daha güzel sonuçlar alacağız. Hepsi birbirinden kaliteli ve değerli insanlar. Gelen futbolcularımıza hoş geldin diyorum. Transferlerimiz devam edecek. Temiz ve titiz bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Bir dönem Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Adem Ljajic'in Adanaspor'a transferinin de gündemde olduğuna değinen Pütün, "Süreç devam ediyor fakat bununla alakalı olumlu veya olumsuz bir durum gerçekleştiğinde açıklama yapacağız. Gidecek oyuncular içinde çalışma yapıyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda karar vereceğiz" diye konuştu.

Nurullah Aslan, Sokol Çikalleshi, Andrei Ivan ve Endri Çekiçi de Adanaspor'a geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından toplu imza töreni gerçekleştirildi.