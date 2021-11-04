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Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.11.2021 13:37

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Çatalan Tesisi'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlığı süren Yohan Roche idmana katılmadı.

Teknik direktör Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Altınordu'yu 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Balıkesirspor maçının hazırlıklarını değerlendiren Karafırtınalar, "İçeride top kullanma yüzdeleri çok fazla. Attıkları kornerler çok fazla. Kaybedebiliyorlar ama mücadeleyi bırakmıyorlar. O takımda daha önce play-off oynamış 4-5 oyuncu var. Hiçbir zaman hafife alınacak bir takım değil. Kolay bir maç olmayacak. Belki onların da kırılma maçlarından bir tanesi olacak. Bizim karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyorlar. Ben ligin en zor maçı olarak görüyorum. Oyuncularıma da bu şekilde empoze ediyorum. Analizlerimizi iyi yapıp, oradan kazanarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda az gol yemelerine ilişkin soruya Karafırtınalar, "Ön taraftaki oyuncuların da savunmaya katkı yapmasıyla, bütünlük sağlandı ama yine zaman zaman pozisyonlar veriyoruz. Bu tamamen hallolmuş bir durum değil. Bunun üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Balıkesirspor, Spor Toto, Adanaspor, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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