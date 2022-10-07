Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika
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Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından

07.10.2022 22:56
Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında ağırladığı Beyçimento Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Önder Karaveli, "Kendi sahamızda beraberliğe sevinecek durumumuz yok. Adanaspor'un kazanmaya ihtiyacı var." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında ağırladığı Beyçimento Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Önder Karaveli, "Kendi sahamızda beraberliğe sevinecek durumumuz yok. Adanaspor'un kazanmaya ihtiyacı var." dedi.

Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelmek istedikleri bir akşam olduğunu söyledi.

Oyunu ve organizasyonuyla güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirten Karaveli, "Takımımızla başladığımızdan beri yaptığımız bütün antrenmanlarda hem hücum hem de savunma prensipleri ana hatlarının üzerinde duruyoruz. Gerçekten de bunlara çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü çok genç bir takımımız var." diye konuştu.

Çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Karaveli, şunlar kaydetti:

"Bugün kazanmaya yetecek kadar iyi ve doğru bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Ama geriden gelip tekrar dengeleme ve maça ortak olmak belki günün en küçük karı. Kendi sahamızda beraberliğe sevinecek durumumuz yok. Adanaspor'un kazanmaya ihtiyacı var."

Beyçimento Bandırmaspor cephesi

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, soyunma odasına giderken gördüğü kırmızı karttan dolayı basın toplantısında yer alamadı.

Gürsel'in yerine toplantıya katılan yardımcı antrenör Ali Onur Cerrah, soyunma odasına giderken anlam veremedikleri bir sebepten dolayı teknik direktörlerinin kırmızı kart gördüğünü söyledi.

İki takımın da centilmence bir müsabaka oynadığını vurgulayan Cerrah, "Maçın başlangıcından itibaren iki takım da aslında dengeli başladı. Gol attıktan sonra maalesef penaltıdan kalemizde golü gördük. Gol attıktan sonraki ilk 5 dakika tüm takımlar için tehlikeli oluyor. Maalesef bunu biz yaşıyoruz. İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele geçirdik. Son 15 dakikasında etkili hücumlar gerçekleştirdik. Buraya maçı kazanmak için gelmiştik. Maçı kazanacak oyunu da oynadık ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika

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