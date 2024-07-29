Adanaspor, genç kaleci Jankat Yılmaz ve Alp Efe Kılınç'ı kadrosuna kattı

Adanaspor, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz ve Kasımpaşa U19'dan Alp Efe Kılınç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Adanaspor yaz transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor. Turuncu-beyazlı ekip, Galatasaray'dan 19 yaşındaki genç kaleci Jankat Yılmaz'ı kadrosuna katarken, aynı zamanda Kasımpaşa U19 forması giyen 20 yaşındaki Alp Efe Kılınç'ı da renklerine bağladığını duyurdu. - ADANA
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