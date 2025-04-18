Adanaspor, Hakan Keleş ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adanaspor, Hakan Keleş ile Yollarını Ayırdı

Adanaspor, teknik direktör Hakan Keleş ve bazı oyuncularla yollarını ayırdığını açıkladı.

18.04.2025 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yönetim kurulu, teknik direktör Hakan Keleş ile ekibi olmak üzere bazı oyuncularla, alacaklarına karşılık anlaşmanın sağlandığı ve yolların ayrıldığı bildirdi.

Turuncu-beyazlı ekibin yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren birçok zorluğu bilerek kulübü devraldıkları belirtildi.

Adanaspor camiasını yeniden ayağa kaldırmak için birçok adımlar atarak tüm Adana'yı aynı arma etrafında topladıkları ve Adanaspor'un ligdeki puan durumunu gözetmeksizin bu kulübün başına geçtikleri anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetimimiz ile birlikte Adanaspor'u üst sıralara taşımak adına onlarca futbolcu ile görüşüp transferler yaptık. Gelinen bu noktada yapmış olduğumuz transferler bizleri ligde tutmayı başaramamıştır. Birçok taraftarımız gibi bizler de küme düştüğümüz için derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sosyal medyada yer alan haberler bu zorlu süreçte ne yazık ki hem bizleri hem de futbolcularımızı derinden üzmüştür. Bazı gazetecilerin kulübümüz hakkında yapmış olduğu açıklamalar ise tüm Adana halkına ve kulübümüze zarar vermektedir. Mali sorunlar sadece Adanaspor'umuzun değil tüm Anadolu kulüplerinin derin bir yarasıdır. Maaş ödemelerini geciktirdiğimiz dönemler oldu. Yaşanan bu sorunları gidermek için gece gündüz çalışmaya devam etmekteyiz. Başta eski teknik direktörümüz Hakan Keleş ve ekibi olmak üzere bazı oyuncularımızla alacaklarına karşılık iki taraflı anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır."

Adanaspor yönetimi olarak, 2. Lig için transfer görüşmelerinin geçen hafta itibarıyla başlandığı kaydedilen açıklamada, "Mevcuttaki yabancı oyuncularımız ve sözleşmesi biten tüm oyuncularımızla birlikte masaya oturup anlaşmalar yapılmaktadır. Adanaspor yönetimi olarak, işlerimizin başında olduğumuzu ve 2. Lig'de şampiyon olacağımızı tüm Adanaspor camiasına bildiririz." ifadesi kullanıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hakan Keleş, Adanaspor, Trendyol, Ekonomi, Futbol, Finans, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor, Hakan Keleş ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:05:58. #7.12#
SON DAKİKA: Adanaspor, Hakan Keleş ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement