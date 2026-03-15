Adanaspor Küme Düştü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adanaspor, Somaspor mağlubiyeti sonrası ligin bitimine 6 hafta kala küme düştü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Somaspor'a 5-0 mağlup oldu. Toplamda 4 puanı bulunan Adana ekibinin, bu sonuçla ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Kulüp tarihi boyunca 3 kez UEFA Kupası'nda boy gösteren Adanaspor, 19 yıl sonra TFF 3. Lig'e düştü. - ADANA