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Adanaspor maçının yardımcı hakeminde değişiklik - Son Dakika

Adanaspor maçının yardımcı hakeminde değişiklik

26.11.2021 16:50
Adanaspor maçının yardımcı hakeminde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor - Adanaspor maçının yardımcı hakemi Oğuz Terzi'nin trafik kazası geçirmesi nedeniyle maçta görev alamayacağını ve yerine Abdullah Uğur Sarı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor - Adanaspor maçının yardımcı hakemi Oğuz Terzi'nin trafik kazası geçirmesi nedeniyle maçta görev alamayacağını ve yerine Abdullah Uğur Sarı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor-Adanaspor A.Ş. maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle, müsabakada Oğuz Terzi'nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi" denildi.


Futbol Federasyonu, Oğuz Terzi, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adanaspor maçının yardımcı hakeminde değişiklik - Son Dakika Spor


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