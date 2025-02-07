Adanaspor\'un Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş

Spor

Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 3 Şubat'ta teknik direktör Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayırmıştı. Turuncu-beyazlı ekip, teknik direktörlük için Hakan Keleş ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ve ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA