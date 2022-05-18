Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu - Son Dakika
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Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu

18.05.2022 21:19
Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çocuk ve genç mahkumlarla buluşarak bayramlarını kutladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çocuk ve genç mahkumlarla buluşarak bayramlarını kutladı.

Turuncu-beyazlı futbolculardan Kadir Keleş, Celil Yüksel ve Cem Özdemir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklarla buluştu. Oyuncular, gençlerle sohbet edip sorularını yanıtladı, forma imzaladı. - ADANA

Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu
Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu
Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu
Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu
Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu
Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu

YORUMLAR
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AK Parti'li Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması AK Parti'li Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto, gençlik, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanasporlu futbolcular genç mahkumlarla buluştu - Son Dakika


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