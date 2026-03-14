Adem Asil Altın Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılan organizasyonun üçüncü gününde erkekler yer, halka ve kulplu beygir, kadınlar atlama masası ile asimetrik paralel aletlerinde finaller yapıldı.

Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.533 puanla altın madalya kazandı. İngiliz Courtney Tulloch 14.333 puanla gümüş, Azeri Nikita Simonov ise 14.100 puanla bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Bengisu Yıldız ise kadınlar asimetrik paralelde aldığı 12.166 puanla 5. oldu.

Organizasyon yarın finallerle sona erecek.