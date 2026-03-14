Adem Asil Altın Madalya Kazandı

Asil, Antalya'da İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde kazandığı altın madalyanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Asil, "Hedefim her zaman altın madalya kazanmak. Bugün bu madalyayı ülkemize getirdiğim için ne mutlu bana. Çok gururluyum. Gerçekten bunun için çok çalışıyorum, hep en iyisi olmak istiyorum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de Adem'in başarısından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Antalya'nın günden güne cimnastik kenti olmaya başladığını söyledi.

Yarışmaya çok iyi cimnastikçilerin gelmeye başladığını anlatan Çelen, şöyle konuştu:

"Madalyalarımız altın olmaya başladı. Yarışmanın atmosferi harikaydı. Antalya ve dışından gelen cimnastikseverlere teşekkür ediyorum. Bütün biletleri tükettiler. Bizim adımıza çok mutluluk verici. Organizasyon dünya kupasına evrildikten sonra daha kaliteli sporcular ve daha fazla ülke katılmaya başladı. İnanıyorum bu sayı ve kalite önümüzdeki yıl daha da artacak."