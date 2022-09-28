Adem Ljajic, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Adem Ljajic ile ara transfer dönemi itibarıyla geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekip ile sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp hücum oyuncusu Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.