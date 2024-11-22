Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hedefi olan Anderson Talisca, bu akşam oynanacak maç öncesi kadrodan çıkarıldı. Suudi Arabistan basını, Talisca'nın Al-Qadsiah maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

22.11.2024 13:48
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en önemli hedefi olan ve sarı-lacivertlilere imza atacağı konuşulan Anderson Talisca hakkında hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Yıldız futbolcu bu akşamki maç öncesi kadrodan çıkarıldı. Suudi Arabistan basını, ligde geçen hafta oynanan Al- Riyad maçı sonrası Talisca'nın uyluk kasında ağrılar hissettiğini yazdı.

Haberlerde, Talisca'nın uyluk kasında ağrılar hissettiği ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Teknik direktör Stefano Pioli, Talisca'nın yerine Angelo Gabriel ve Wesley'i maç kadrosuna dahil edeceği ifade edildi. Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasındaki Al-Nassr - Al-Qadsiah maçı bu akşam TSİ 20:00'de oynanacak.

Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı

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Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

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