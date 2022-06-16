Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi - Son Dakika
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi

16.06.2022 19:13
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi

Real Madrid'e veda eden Marcelo'nun adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid futbolcu için devreye girdi. Deneyimli sol bekin oğlu Enzo'nun da Real Madrid'in altyapısında forma giymesi ve ona yakın olmak istemesi nedeniyle, Real Valladolid'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

15 yıl formasını giydiği Real Madrid'e veda eden Marcelo'nun yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin ciddi markajında olan futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

RONALDO, MARCELO'YU TAKIMINDA GÖRMEK İSTİYOR

Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre, Real Valladolid'in sahibi Ronaldo Nazario, Marcelo'yu takımında görmek istiyor. Ronaldo'nun, Real Madrid'e transfer olduğu 2007 yılından bu yana Marcelo ile yakın olduğu ve bunun transferin gerçekleşmesi için önemli bir avantaj olduğu belirtildi. Öte yandan Ronaldo'nun ekibinin La Liga'ya geri dönmesi ve iyi giden finansal durumuyla Marcelo transferini gerçekleştirmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

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TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Marcelo'nun da Madrid'e yakın olması ve oğlu Enzo'nun da Real Madrid altyapından forma giymesi nedeniyle Real Valladolid seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı. Brezilyalı yıldızın adı ayrıca; Lyon, Marsilya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile anılıyor.

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Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi - Son Dakika


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