Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu? - Son Dakika
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Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu?

27.09.2022 15:04

Son günlerde Twitter'da yer alan iddialara göre Fenerbahçe'nin, Flamengo'nun yıldız golcüsü Gabriel Barbosa'yı kadrosuna katacağı ileri sürüldü. Flamengo'nun yıldız golcüsü Gabriel Barbosa ile ilgili Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Marco Brazdan olau açıklama geldi. Türk takımlarının Barbosa'yı alacak maddi gücü olmadığını belirten Braz, "Gabigol'ü nasıl alacaklar? Şaka mı bu? Serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olan bir oyuncuyu Türkler alamaz." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesi sonrası kadroda yapılandırmaya giden Fenerbahçe'de "Gabigol" lakaplı forvet Gabriel Barbosa'da gündeme gelen isimlerden biriydi. Konuya ilişkin yıldız futbolcunun kulübü Flamengo'nun başkan yardımcısı Marco Braz açıklamalarda bulundu.

"TÜRKLER ALAMAZ"

Türk takımlarının Barbosa'yı alacak güçte olmadığını belirten Braz, "Gabigol'ü nasıl alacaklar? Şaka mı bu? Serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olan bir oyuncuyu Türkler alamaz." ifadelerini kullandı.

"GABRIEL ORAYA GİTMEZ"

Barbosa'nın Türkiye'ye gitmeyeceğini belirten Braz ayrıca, "Eminim Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel oraya gitmez." dedi. Başkan yardımcısı, Barbosa'nın Brezilya kulübünden ayrılması durumunda ilk tercihinin İspanya ya da İngiltere olacağını belirtti.

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Son Dakika Spor Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu? - Son Dakika
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