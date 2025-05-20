Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas'tan skandal itiraf geldi. Adidas, Türkiye'deki müşterilerinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı.

ADİDAS MÜŞTERİLERİNİN KİŞİSEK BİLGİLERİ ÇALINDI

Konuya ilişkin Adidas Türkiye'den yapılan açıklamada müşterilerinin e-posta adresleri, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin çalındığı belirtildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli müşterilerimiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas yakın zamanda Adidas'ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir."