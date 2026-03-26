Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun

Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için harekete geçtiği iddia edildi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin oyuncuyla ilk teması kurduğunu yazdı.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Matteo Nava, Fenerbahçe'nin Dybala'nın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini açıkladı. Nava, "Görüşmeler başlangıç aşamasında. Oyuncu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki yıldız futbolcuya Türkiye dışında İspanya ve ABD'den de talipler olduğu belirtilirken, Roma ile sözleşme yenileme ihtimalinin oldukça düşük olduğu aktarıldı.
Dybala'nın son dönemde yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemediği ancak buna rağmen üst düzey bir oyuncu olduğu vurgulandı. Menisküs ameliyatı geçiren Arjantinli yıldızın 13 Nisan sonrası sahalara dönmesi bekleniyor. Bu sezon 22 maçta forma giyen Dybala, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
