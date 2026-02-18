Adım adım Süper Lig'e geliyorlar! 90+5'te 1-0 geride olan Erzurumspor'dan tarihi geri dönüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adım adım Süper Lig'e geliyorlar! 90+5'te 1-0 geride olan Erzurumspor'dan tarihi geri dönüş

Adım adım Süper Lig\'e geliyorlar! 90+5\'te 1-0 geride olan Erzurumspor\'dan tarihi geri dönüş
18.02.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Erzurumspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 90+6 ve 90+9'da attığı gollerle 2-1 yendi. Son 9 maçında dokuzuncu galibiyetini alan Erzurumspor, liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 2-1'lik skorla kazandı.

UZATMA ANLARINDA TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Ankara Keçiörengücü, 12. dakikada Hüseyin Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti ve uzatma anlarına kadar mücadeleyi önde götürdü. Maçın 90+3'ncü dakikasında penaltı kazanan Erzurumspor, 90+6'da Eren Tozlu'nun golüyle skora eşitlik getirdi. Maçın son anları oynanırken Erzurumspor, bir gol daha buldu. Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Sylla, düzgün bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.

9'DA 9 İLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, ligde oynadığı son 9 maçta dokuzuncu galibiyetini aldı ve 54 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Ankara Keçiörengücü ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ankara Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında Serikspor'u ağırlayacak.

Erzurumspor Kulübü, Trendyol, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adım adım Süper Lig'e geliyorlar! 90+5'te 1-0 geride olan Erzurumspor'dan tarihi geri dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • recep özoğul recep özoğul:
    Hakemle maç kazandılar. Bu bu hakemi görevden alin 5 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:52:41. #7.11#
SON DAKİKA: Adım adım Süper Lig'e geliyorlar! 90+5'te 1-0 geride olan Erzurumspor'dan tarihi geri dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.