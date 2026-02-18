Adım adım Süper Lig\'e geliyorlar! 90+5\'te 1-0 geride olan Erzurumspor\'dan tarihi geri dönüş

Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Ankara Keçiörengücü, 12. dakikada Hüseyin Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti ve uzatma anlarına kadar mücadeleyi önde götürdü. Maçın 90+3'ncü dakikasında penaltı kazanan Erzurumspor, 90+6'da Eren Tozlu'nun golüyle skora eşitlik getirdi. Maçın son anları oynanırken Erzurumspor, bir gol daha buldu. Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Sylla, düzgün bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, ligde oynadığı son 9 maçta dokuzuncu galibiyetini aldı ve 54 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Ankara Keçiörengücü ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ankara Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında Serikspor'u ağırlayacak.
