Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü

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Düzce'de Terminal bölgesinden Aydınpınar Caddesi'ne kadar yeni yapılan caddeye, çocukluk yıllarını bu şehirde geçiren Aziz Yıldırım'ın ismi verildi. Aziz Yıldırım şehre gelerek, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye caddeye isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.

"ÇOK DEĞİŞMİŞ"

Caddede Başkan Özlü ile gezintiye çıkan Aziz Yıldırım, "Düzce'yi yürüyerek gezersek, daha iyi nereye çıktığını anlayabilirim. Benim büyüdüğüm ve spora başladığım şehir. Adımın bir bulvara verilmesi beni ayrıca gururlandırdı" diye konuştu.