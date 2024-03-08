Adıyaman\'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Spor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele etti.

Ev hanımı, memur, işçi ve öğrencilerden oluşturulan 3 takım Gençlik ve Spor Tut İlçe Müdürlüğü'nün turnuvasında mücadele etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Tut Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada her üç takımda şampiyon sayılarak, kaybeden olmadı.

Müsabaka sonrasında, salonda yaş pasta kesildi. Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınları kutlayarak, kadınların toplumdaki önemine işaret etti.

Konuşma sonrasında Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici tarafından kadınlara çiçek hediye edildi. - ADIYAMAN