Adıyaman\'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele etti.
Ev hanımı, memur, işçi ve öğrencilerden oluşturulan 3 takım Gençlik ve Spor Tut İlçe Müdürlüğü'nün turnuvasında mücadele etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Tut Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada her üç takımda şampiyon sayılarak, kaybeden olmadı.
Müsabaka sonrasında, salonda yaş pasta kesildi. Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınları kutlayarak, kadınların toplumdaki önemine işaret etti.
Konuşma sonrasında Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici tarafından kadınlara çiçek hediye edildi. - ADIYAMAN
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından hazırlanan videoda, Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle güçlü olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini mesajını verdi. Videoda sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak yer aldı.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın Mersin'deki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın öğlen saatlerinde Kayseri'ye hareket edecek ve maç saatini bekleyecek.
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Uluslararası Satranç Festivali'nde birinci olan ve Türkiye'nin en genç büyük ustası unvanını alan Ediz Gürel'i elçilikte ziyaret etti. Bağış, genç sporcuya tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Kayak Merkezi Motor Sporları Alanı'nda düzenlenecek olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmalar yapıldı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen slalom yarışlarında erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, Fransalı Thomas Luxcey gümüş ve İtalyalı Luca Loranzi bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melissa Koeck altın, Almanyalı Nele Schutzbach gümüş ve Fransalı Melanie Rembaud bronz madalya elde etti.
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik Timi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Havza-Vezirköprü kara yolu İmircik Kavşağı'nda trafik kontrolü esnasında durdurulan kadın sürücü ve yolculara çiçek verilerek günleri kutlandı. Ayrıca jandarma trafik ekipleri, Arslançayır İlkokulu'ndaki kadın öğretmenler ve çalışanları ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen özel etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kulüp başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve kadın sporcuların katıldığı etkinlikte konuşmalar yapıldı ve kadınların spor alanında daha fazla yer alması gerektiği vurgulandı.
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