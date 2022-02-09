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Adıyaman FK: 1-3 - Son Dakika

Adıyaman FK: 1-3

09.02.2022 14:59
Adıyaman FK: 1-3

STAT: AtatürkHAKEMLER: Berkan Çetin (xx), Çağlar Öztürk (xx), Kerem İlitangil (xx)SOMASPOR: Muharrem (xx) - Melih (x), Onur (xx), Mücahit (x) (Dk. 68 Osman x), Mustafa (xx), Celal Emir (x) (Dk. 76 Ömüray x), Ali Akkuş (x) (Dk. 88 Harun), Özcan (x), Abdulkadir (x) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Berkan Çetin (xx), Çağlar Öztürk (xx), Kerem İlitangil (xx)SOMASPOR: Muharrem (xx) - Melih (x), Onur (xx), Mücahit (x) (Dk. 68 Osman x), Mustafa (xx), Celal Emir (x) (Dk. 76 Ömüray x), Ali Akkuş (x) (Dk. 88 Harun), Özcan (x), Abdulkadir (x) (Dk. 87 Emirhan), Yasin (x), Yılmaz (x)ADIYAMAN FK: Türker (xx) - Evren (xxx), Osman (xx), Hakan (xxx), Cengizhan (xxx) (Dk. 71 Mert x), Emin (xx), Hüseyin (xxx), Oğuzhan (xxx) (Dk.90+3 Göktan), Taylan (xxx) (Dk. 71 Emre x), Halil (x) (Dk. 37 Muhammet xx), Mustafa (xx)GOLLER: Dk. 4 Cengizhan, Dk. 32 Taylan, Dk. 79 Oğuzhan (Adıyaman FK), Dk. 68 Özcan (Somaspor)SARI KARTLAR: Onur, Osman (Somaspor), Hakan, Türker, Emin (Adıyaman FK)KIRMIZI KART: Dk. 83 Onur (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 5 maçını kazanıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Somaspor, evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Adıyaman FK'ya 3-1 yenilerek yara aldı. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk takım 4'üncü dakikada Cengizhan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Adıyaman FK, müsabakanın 32'nci dakikasında bu kez Taylan'la golü buldu ve farkı ikiye çıkardı: 0-2. Ev sahibi Somaspor, 68'inci dakikada Özcan'ın golüyle umutlansa da 79'uncu dakikada sahneye çıkan Oğuzhan skoru belirledi: 1-3. Somaspor'da 83'üncü dakikada Onur kırmızı kart görüp takımını bir kişi eksik bıraktı. Somuspor bu sonuçla bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü. Ege ekibi 41 puanda kalırken, Adıyaman FK 25 puana yükselerek düşme potasından çıktı.


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Mustafa Kemal Atatürk, Harun Özcan, Ali Akkuş, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adıyaman FK: 1-3 - Son Dakika Spor


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