Adıyaman FK, Nazilli Belediye Spor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Adıyaman FK, Nazilli Belediye Spor ile berabere kaldı

Adıyaman FK, Nazilli Belediye Spor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde Nazilli Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı. Maç büyük bir mücadeleye sahne oldu.

12.02.2024 09:07  Güncelleme: 09:10
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK. 25. haftasında Nazilli Belediye Spor'u konuk etti. Kahta İlçe Stadı'nda oynanan müsabaka büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Adıyaman FK, kendi evinde ağırladığı Nazilli Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı. Kahta İlçe Stadı'nda oynan maçın ilk golü dakika 45+1'de Adıyaman FK oyuncularından Yusuf Ensar Poyrazlı'dan geldi. Karşılaşma Adıyaman FK' ın 1-0 üstünlüğü ile ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıda beraberliği yakalamak için uğraşan Nazilli Belediye Spor, 84. dakikada Abdullah Beytaş'ın attığı gol ile beraberlik golünü yakaladı.

Karşılaşmanın kalan son dakikalarına kadar da her iki takımdan gol gelmeyince, takımlar puanları paylaştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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