Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2 - Son Dakika
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Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2

07.05.2022 17:05
Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Serdar Osman Akarsu (xx), Furkan Ulu (xx)BODRUMSPOR: Bahri (x) - Ali Eren (xx), Muhammet (xx), Oğuzhan (x), Yekta (x) (Dk. 60 Hüseyin x), Seçkin (x) (Dk. 73 Celal x), Apti Mert (xx), Burhan (xx), Adem Metin (x) (Dk.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Serdar Osman Akarsu (xx), Furkan Ulu (xx)BODRUMSPOR: Bahri (x) - Ali Eren (xx), Muhammet (xx), Oğuzhan (x), Yekta (x) (Dk. 60 Hüseyin x), Seçkin (x) (Dk. 73 Celal x), Apti Mert (xx), Burhan (xx), Adem Metin (x) (Dk. 60 İsmail Tarım x), Halil İbrahim (x) (Dk. 65 Yusuf x), Berk İsmail (xx)ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Türker (xxx) - Evren (xxx), Eren (xx) (Dk. 56 Mustafa xx), Osman (xxx), Hakan (xx), Cengizhan (xxx) (Dk. 73 Ömürcan x), Emin (xx), Hüseyin (xxx) (Dk. 79 Kerem x), Göktan (xx), İbrahim (xxx) (Dk. 78 Yılmaz x), Muhammet (xx)GOLLER: Dk. 63 Burhan (Bodrumspor), Dk. 32 Hüseyin, Dk. 57 İbrahim (Adıyaman FK)SARI KARTLAR: Oğuzhan, Berk İsmail (Bodrumspor), Cengizhan, Osman, Türker, Hakan, Yılmaz (Adıyaman FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı haftalar önce garantileyen Bodrumspor, sezonun son haftasında konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Konuk takım 32'nci dakikada Hüseyin'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Adıyaman FK, 57'nci dakikada İbrahim ile skoru 2-0'a taşıdı. Bodrumspor'a 63'üncü dakikada Burhan'ın attığı gol puan için yeterli olmadı. Bodrumspor bu sonuçla sezonu 3'üncü bitirdi ve Play-Off'ta Sivas Belediyespor'un rakibi oldu. Karşılaşmalar 12-16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.


- Bodrum
YORUMLAR
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20 ülkeden 300 acente temsilcisi lüks turizm için Antalya'da 20 ülkeden 300 acente temsilcisi lüks turizm için Antalya'da Şampiyon oldular, mısır tohumunu kaptılar Şampiyon oldular, mısır tohumunu kaptılar

Necati Selçuk, Adıyaman, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2 - Son Dakika
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