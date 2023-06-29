Adnan Polat'ın annesi Suna Polat hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adnan Polat'ın annesi Suna Polat hayatını kaybetti

Adnan Polat'ın annesi Suna Polat hayatını kaybetti

29.06.2023 14:28

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat'ın vefat ettiği duyuruldu. Kulüp tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, Suna Polat'a Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Suna Polat'ın cenaze namazının yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacağı ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevinde bulunan Adnan Polat, annesi Suna Polat'ı kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp, hayatını kaybeden eski başkanın annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüpten Suna Polat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın değerli annesi Suna Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Suna Polat'ın naaşının yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat hayatını kaybetti
Galatasaray'ın başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Adnan Polat'ın annesi Suna Polat hayatını kaybetti - Son Dakika


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