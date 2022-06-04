Takımı tebrik eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemizin isminin başarılar ile duyurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Öğrencilerin sergilediği performans ve elde ettikleri başarıların mutluluk yaşattığını belirten Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, sporcuların başarılarının devamını diledi.

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda ADÜ, 3'üncülük elde etti. Didim Sosyal Tesisleri'nde 17 üniversiteden 30 takımın katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kadınlar kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › ADÜ, plaj voleybolunda üçüncü oldu - Son Dakika

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