AFC, FIFA'nın Projesine Karşı Çıkıyor

AFC (Asya Futbol Konfederasyonu), FIFA Forward Enterprise (FFE) projesine karşı olduklarını ve bu konuda UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) ve CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) ile dayanışma içinde olacaklarını duyurdu.

FIFA'nın Forward Enterprise (FFE) projesine UEFA'nın yaptığı açıklamanın ardından Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonları Konfederasyonu'nun ardından Asya Futbol Konfederasyonu da projeyi desteklemediklerini duyurdu. AFC'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, FFE'nin kurulmasıyla ilgili çıkan haberleri endişeyle takip ettikleri belirtilirken, futbolun asla böyle bir duruma düşürülmemesi gerektiği vurgulandı.

AFC bu konuda UEFA ve CONCACAF ile dayanışma içinde olacaklarını ifade ederken, FIFA'nın da yönetim ve karar alma yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

UEFA, FIFA'nın bu planını iptal etmediği sürece kendisine bağlı federasyonların onların düzenledikleri organizasyonlara katılmayacağını duyurmuştu.