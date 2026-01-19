Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler - Son Dakika
Son Dakika Logo
Spor

Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler

19.01.2026 00:09  Güncelleme: 00:44
0-0 devam eden Africa Uluslar Kupası finalinde, Senegal, Fas'a 90+8. dakikada verilen penaltı sonrasında sahadan çekilme kararı aldı. Sadio Mane'nin yoğun ısrarı sonrası yeniden sahaya geri dönen Senegalliler unutulmayacak anlar yaşadı. Fas'ta penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Kupası final maçında Fas ile Senegal, başkent Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

90+8'DE GELEN PENALTI SONRASI SAHADAN ÇEKİLDİLER

Karşılaşmanın uzatma anları oynanırken Fas, Brahim Diaz'a yapılan müdahale sonrasında gelen uyarının ardından VAR incelemesi sonucu 90+8'de penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı göstermesi üzerine Senegalli oyuncular bu kararı protesto ederek 90+12'de sahayı terk etti.

MANE TAKIMI SAHAYA ÇAĞIRDI, GERİ DÖNDÜLER

Senegalli futbolcu Sadio Mane sahadan çekilen takım arkadaşlarını tekrar sahaya getirmeye çalıştı. Mane'nin yoğun ısrarı sonrası Senegalli oyuncular dakika 90+20'de yeniden sahaya çıktı.

EN-NESYRI TOPU BIRAKTI, DIAZ PENALTIYI KAÇIRDI

Oyunun yeniden başlamasıyla birlikte Fas'ta penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Brahim Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşundan yararlanamadı. Senegal kalecisi Edouard Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' işaretinde bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 00349200 00349200:
    tarrak gibi 90+22 de öyle Pen6 kullanılmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
