Afrika Kupası finalinde olay! 90+8\'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Kupası final maçında Fas ile Senegal, başkent Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın uzatma anları oynanırken Fas, Brahim Diaz'a yapılan müdahale sonrasında gelen uyarının ardından VAR incelemesi sonucu 90+8'de penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı göstermesi üzerine Senegalli oyuncular bu kararı protesto ederek 90+12'de sahayı terk etti.
Senegalli futbolcu Sadio Mane sahadan çekilen takım arkadaşlarını tekrar sahaya getirmeye çalıştı. Mane'nin yoğun ısrarı sonrası Senegalli oyuncular dakika 90+20'de yeniden sahaya çıktı.
Oyunun yeniden başlamasıyla birlikte Fas'ta penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Brahim Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşundan yararlanamadı. Senegal kalecisi Edouard Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' işaretinde bulundu.
